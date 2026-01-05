Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Brand, Diebstahl und Hausfriedensbruch

Iserlohn (ots)

Am Freitagmittag zwischen 12.20 und 12.50 Uhr wurden aus einer Garage an der Hansbergstraße zwei Pedelecs gestohlen. Eines der Fahrräder war mit einem Ortungs-Chip versehen, den der Täter jedoch offenbar entdeckte. Die Eigentümerin fand den Chip zusammen mit Fahrradtasche, -licht und -schloss in einer Mülltonne in der Nachbarschaft. Der oder die Täter mussten die Pedelecs über einen Pkw heben. Dabei beschädigten sie den Wagen. Bei den gestohlenen Fahrrädern handelt es sich um ein silberfarbenes Haikbike und ein grünes Bulls vom Typ Green Mov. Am Neujahrsmorgen kurz nach 2 Uhr brannte an der Zollernstraße eine Mülltonne. Zeugen konnten einen Gebäudeschaden verhindern. Im Lau wurde die Scheibe einer Gartenlaube eingeschlagen. Ein Unbekannter übernachtete dort. Aus einer Nachbar-Hütte wurde eine Decke gestohlen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell