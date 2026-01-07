Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Lüdenscheid/ Iserlohn (ots)
1. Messstelle Lüdenscheid, Reckenstraße; Zeit 06.01.2026, 13:52 bis 15:14 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 83; Verwarngeldbereich 8; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 46 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart Pkw; Zulassungsbehörde MK.
2. Messstelle Lüdenscheid, Honseler Bruch; Zeit 06.01.2026, 15:25 bis 18:30 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 492; Verwarngeldbereich 67; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 5; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 55 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart Pkw; Zulassungsbehörde MK.
3. Messstelle Lüdenscheid, Südstraße; Zeit 06.01.2026, 18:51 bis 19:30 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 29; Verwarngeldbereich 2; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 45 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart Pkw; Zulassungsbehörde MK.
4. Messstelle Iserlohn, Schapker Weg; Zeit 06.01.2026, 11:45 bis 13 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 565; Verwarngeldbereich 30; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 71 km/h statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.
