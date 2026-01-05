POL-MK: Brände und Einbruch

Menden (ots) - An der Kaiserstraße gab es um Silvester herum Schäden an der Fassade eines Mehrfamilienhauses durch Silvesterraketen. An mehreren Stellen wurde der Putz beschädigt, eine Jalousie hat nun ein Loch. Auch eine Hausbewohnerin, die kurz nach Mitternacht auf ihrem Balkon gestanden hatte, bemerkte später Schäden an ihrer Jacke. Im Laufe der vergangenen Woche hebelten Unbekannte das Fenster eines Einfamilienhauses am Kiefernweg auf. So gelangten sie in das Innere ...

