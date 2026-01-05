Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Brände und Einbruch
Lüdenscheid (ots)
Eine vergessene Kerze verursachte am Freitagabend einen Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Brockhauser Weg. Ein aufmerksamer Nachbar wurde gegen 19.30 Uhr durch einen Rauchmelder auf den Brand in der Wohnung aufmerksam, trat die Tür ein und löschte das Feuer. So blieb es bei einem Schaden an der Tür. An der Talstraße brannte am Montag gegen 1 Uhr ein Abfallbehälter. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Müllbehälter wurde dennoch komplett zerstört.
