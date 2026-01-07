Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Werdohl (ots)
1. Messstelle
Ort Werdohl. Gildestraße FR Gewerbestraße Zeit 07.01.2026, 07:20 Uhr bis 08:25 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 23 Verwarngeldbereich 2 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 47 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK
2. Messstelle
Ort Plettenberg-Eiringhausen, Reichsstraße FR Werdohl Zeit 07.01.2026, 09:09 Uhr bis 10:25 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 182 Verwarngeldbereich 1 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 71 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde OE
3. Messstelle
Ort Plettenberg-Osterloh L 561 FR Stadtmitte Zeit 07.01.2026, 10:55 Uhr bis 12:10 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 226 Verwarngeldbereich 6 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 67 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)
