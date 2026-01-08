Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Schlafender Obdachloser bestohlen
Lüdenscheid (ots)
Ein 62-Jähriger ohne festen Wohnsitz wurde am Dienstagabend zwischen 20-23 Uhr im Vorraum des Bahnhofs bestohlen. Unbekannte nahmen, während er schlief, seinen Portemonnaie-Inhalt an sich, darunter sämtliche Dokumente. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise, die an dem fraglichen Abend etwas beobachtet haben. (lubo)
