POL-MK: Einbrecher klauen MonitorE

Hemer/Iserlohn (ots) - Einem 54-jährigen Hemeraner wurde gestern, gegen 17.45 Uhr, der Opel Zafira geklaut. Zuvor hatte ein Mann in einem Kiosk an der Hauptstraße um eine Mitfahrmöglichkeit gebeten. Er müsse dringend nach Iserlohn, um jemanden zu treffen. Der Hemeraner habe den Mann bis zur Haltestelle "Corunna" an der Westfalenstraße mitgenommen, so sei es vereinbart gewesen. Der unbekannte Beifahrer habe jedoch nicht aussteigen wollen. Vielmehr habe er das Auto von ...

