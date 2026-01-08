Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbrecher klauen MonitorE
Plettenberg (ots)
Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Mittwoch zwei Monitore aus einem Geschäft am Bahnhofsplatz. Sie hebelten eine Hintertür auf und gelangten so ins Innere, nun ermittelt die Kripo. Hinweise erbittet die Polizeiwache Plettenberg. (lubo)
