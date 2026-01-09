PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kellerknacker und Honigdiebe

Hemer (ots)

In Westig haben Unbekannte in der vergangenen Nacht sechs Kellerräume an der Iserlohner Straße geknackt. Sie durchwühlten die Räume und verursachten Sachschaden, nun ermittelt die Kripo. Am Tyrol hat am Donnerstag zur Mittagszeit außerdem jemand mehrere Honiggläser aus einem Straßenverkauf gestohlen, auch hier erbittet die Polizei Hemer Hinweise durch Zeugen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 09:12

    POL-MK: Diebe unterwegs - Zeugen gesucht

    Halver (ots) - In Halver und Brügge wurden von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Autos gewaltsam geöffnet, teils wurden Gegenstände aus diesen entwendet. Vier Pkw im Bereich Halverscheid, eines an der Halverstraße und ein Fahrzeug an der Ringstraße waren betroffen. Erbeutet wurden unter anderem ein Portemonnaie und persönliche Gegenstände, am Halverscheid wurde zudem ein Mähroboter aus einer Garage gestohlen. Auch ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 07:15

    POL-MK: Einbrecher klauen MonitorE

    Plettenberg (ots) - Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Mittwoch zwei Monitore aus einem Geschäft am Bahnhofsplatz. Sie hebelten eine Hintertür auf und gelangten so ins Innere, nun ermittelt die Kripo. Hinweise erbittet die Polizeiwache Plettenberg. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 07:14

    POL-MK: Unbekannte zerkratzen Autos

    Iserlohn-Letmathe (ots) - In der Luisenstraße haben unbekannte Täter von Montag auf Dienstag drei Autos zerkratzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen um Hinweise. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren