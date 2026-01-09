POL-MK: Kellerknacker und Honigdiebe

Halver (ots) - In Halver und Brügge wurden von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Autos gewaltsam geöffnet, teils wurden Gegenstände aus diesen entwendet. Vier Pkw im Bereich Halverscheid, eines an der Halverstraße und ein Fahrzeug an der Ringstraße waren betroffen. Erbeutet wurden unter anderem ein Portemonnaie und persönliche Gegenstände, am Halverscheid wurde zudem ein Mähroboter aus einer Garage gestohlen. Auch ...

