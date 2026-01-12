Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pedelec-Diebstahl - Fußgänger geschlagen - Feuerlöscher geleert

Iserlohn (ots)

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag wurde aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Piepenstockstraße ein Pedelec samt Fahrradständer gestohlen. Es handelt sich um ein Pegasus Premio EV mit schwarzem Rahmen.

Ein 24-jähriger Fußgänger bekam am Samstag am Kurt-Schumacher-Ring Schläge. Er überquerte gegen 16 Uhr die Straße und wurde angehupt. Der Fahrer des BMW stoppte, stieg aus, ging auf den Fußgänger zu und verpasste ihm mehrere Schläge. Zeugen bestätigten den Hergang. Unbekannte haben am Freitag gegen 22.30 Uhr im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Bremsheide einen Pulver-Feuerlöscher geleert. Die Polizei ermittelt wegen eines Missbrauchs bzw. Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln.

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen wurde an der Friedrich-Ebert-Straße aus einem Garten die Gasflasche aus einem Gartengrill gestohlen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell