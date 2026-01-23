POL-BOR: Vreden - Pkw beschädigt und davongefahren
Vreden (ots)
Unfallort: Vreden, Wüllener Straße;
Unfallzeit: 22.01.2026, zwischen 13.15 Uhr und 17.05 Uhr;
Einen schwarzen Seat Leon angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Vreden. Das Auto stand Donnerstag zwischen 13.15 Uhr und 17.05 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz an der Wüllener Straße. Der Flüchtige beschädigte das Auto an der Beifahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
