Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Kindergarten

Hamm-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Montag, 12. Januar, 18 Uhr und Dienstag, 13. Januar, 6.40 Uhr unbefugten Zutritt zu einem Kindergarten an der Roßbachstraße. Über die Terrasse verschafften sich die Einbrecher Zugang zu den Büroräumen. Dort durchsuchten sie diverse Schränke und entwendeten einen Tresor mit Bargeld.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Einbruch oder der verdächtigen Person entgegen. (bf)

