Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 60-jährige Fußgängerin leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Eine 60-jährige Fußgängerin zog sich bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße am Montag, 12. Januar, leichte Verletzungen zu.

Ein 49-jähriger Toyota-Fahrer befuhr gegen 19.35 Uhr die Straße Wilhelmsplatz in nördliche Richtung. Als er nach links auf die Wilhelmstraße abbog kam es zu einem Zusammenstoß mit der Fußgängerin, die die Ampel querte.

Ein Rettungswagen brachte die Frau zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell