Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwarzer BMW bei Verkehrsunfall beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Pelkum (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte am Sonntag, 11. Januar, zwischen 18 Uhr und 19 Uhr, einen geparkten BMW an der Kamener Straße.

Der schwarze Wagen war zur Unfallzeit in einer Parkbox am Fahrbahnrand abgestellt und wies bei der Rückkehr des Nutzers einen frischen Unfallschaden an der rechten hinteren Fahrzeugseite auf.

Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

