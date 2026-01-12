PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Suzuki Swift beschädigt - Unfallverursacher gesucht

Hamm-Uentrop (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Freitag, 9. Januar, zwischen 7.20 Uhr und 14.10 Uhr einen geparkten Suzuki Swift auf dem Parkplatz eines Restaurants an der Fährstraße. Die Fahrertür wies Deformationen und Kratzer auf. Es entstand ein Schaden von zirka 1.500 Euro.

Hinweise zum Unfall und dem flüchtigen Fahrer nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

