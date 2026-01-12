POL-HAM: Unfallflucht auf der Spenglerstraße
Hamm-Herringen (ots)
Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit zwischen Freitag, 9. Januar, 10 Uhr, und Sonntag, 11. Januar, 13.25 Uhr, einen geparkten BMW an der Spenglerstraße. Als der Halter zu seinem Fahrzeug zurückkehrte bemerkte er Lackkratzer und eine gebrochene Stoßstange. Der dadurch entstandene Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.
Hinweise zum Unfall und dem flüchtigen Fahrer nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)
