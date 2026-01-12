Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Gartencenter

Hamm-Rhynern (ots)

Ein Gartencenter am Unteren Heideweg war zwischen Donnerstag, 8. Januar, 23.30 Uhr, und Freitag, 9. Januar, 24 Uhr, das Ziel eines unbekannten Einbrechers.

Nachdem sich der Unbekannte gewaltsam Zugang zu dem Gartencenter verschaffte, durchwühlte er den Kassenbereich und flüchtete anschließend mit einem Laptop.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Einbruch oder der verdächtigen Person entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell