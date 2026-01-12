Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Pizzeria

Hamm-Mitte (ots)

Eine Pizzeria an der Luisenstraße war am Samstag, 10. Januar, gegen 3.30 Uhr das Ziel von einem Einbrecher. Er verschaffte sich durch einen Keller Zutritt in das Geschäftsgebäude. Dort entwendete er Bargeld. Der Täter trug eine schwarze Winterjacke, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Einbruch oder der verdächtigen Person entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell