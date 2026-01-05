PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Schwerer Verkehrsunfall auf der B1

Braunschweig (ots)

B1 zwischen Lehndorf und Raffturm

05.01.26, 10.20 Uhr

Fahrzeugführer erliegt seinen Verletzungen

Heute Morgen befuhr ein Mann mit seinem PKW die B1 aus Lehndorf kommend in Richtung Lamme. In einer leichten Linkskurve ist er dann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt. Der Baum wurde durch die Wucht des Aufpralls abgerissen, der PKW kam anschließend auf dem angrenzenden Acker zum Stehen. Der Fahrer wurde in seinem PKW eingeschlossen und war durch Ersthelfer und eine zufällig eintreffende Funkstreifenbesatzung nicht ansprechbar. Die Feuerwehr befreite den Mann, so dass er dem Rettungsdienst und einem Notarzt zur medizinischen Versorgung übergeben werden konnte. Während der Behandlung wurde er reanimationspflichtig und verstarb kurze Zeit später an der Unfallstelle.

Zwecks polizeilicher sowie Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die B1 zwischen Lehndorf und dem Abzweig Lamme vollgesperrt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsunfalldienst. Im Einsatz befanden sich neben Rettungskräften und der Feuerwehr auch ein Rettungshubschrauber und die untere Wasserbehörde.

Die Sperrung der B1 dauert mit dem Berichtszeitpunkt noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

