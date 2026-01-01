PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Braunschweig

POL-BS: Jahreswechsel in Braunschweig

Braunschweig (ots)

Der Silvestereinsatz in der Polizeiinspektion Braunschweig verlief insgesamt ohne herausragende Ereignisse. Die Polizei Braunschweig wurde dabei von Kolleginnen und Kollegen der Zentralen Polizeidirektion unterstützt.

Zwischen 23:00 und 01:00 Uhr war der Schlossplatz durch mehrere hundert Personen stark frequentiert. Aus der Masse heraus kam es vereinzelt zum Abfeuern von Schreckschusspistolen und zum Abfeuern von Feuerwerk in Richtung unbeteiligter Personen. Durch schnelles Eingreifen der Einsatzkräfte konnten diese Taten unterbunden werden. Die verursachenden Personen wurden des Platzes verwiesen. Im Laufe der Nacht wurden so rund 2 Dutzend Verstöße gegen das Waffen- oder Sprengstoffgesetz festgestellt und zur Anzeige gebracht. Dazu wurden etwa 50 Platzverweise ausgesprochen und eine einstellige Anzahl Personen in Gewahrsam genommen.

Markus Glomb, Leiter des Polizeikommissariats Mitte und Einsatzleiter der gestrigen Nacht, fasst den Einsatz wie folgt zusammen: "Trotz einiger Verstöße gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz sowie einiger Körperverletzungsdelikte war es ein vergleichsweise ruhiger Einsatzverlauf ohne verletzte Einsatzkräfte bei Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst."

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 12:41

    POL-BS: Tötungsdelikt im Westlichen Ringgebiet - Tatverdächtiger festgenommen

    Braunschweig (ots) - Westliches Ringgebiet, 30.12.2025, 03:10 Uhr Am frühen Dienstagmorgen verschaffte sich ein 26-jähriger Mann auf bislang ungeklärte Art und Weise Zutritt zum Wohnhaus der Opfer (70-Jahre alter Mann und 64-Jahre alte Frau). Aus bislang unbekannten Gründen wirkte der 26-jährige gewaltsam auf den 70-jährigen ein und verletzte diesen tödlich. Die ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 10:36

    POL-BS: Verkehrsunfall auf der A39 - Zeugenaufruf

    Braunschweig (ots) - A39 Rtg. Kassel, Höhe SZ-Watenstedt 13.12.25, 21.15 Uhr Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt Bereits am 13. Dezember ist es am späten Abend auf der A39 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Kurz vor der Anschlussstelle SZ-Watenstedt wollte dabei der Fahrer eines grünen VW Passat den BMW eines 23-Jährigen überholen. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen VW und kollidierte zunächst mit der ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 15:18

    POL-BS: Falsche Polizeibeamte auf der A2

    Braunschweig (ots) - Braunschweig, 20./21.12.2025, 20:00 - 00:30 Uhr In der Nacht von Samstag auf Sonntag gaben sich Betrüger im Bereich Braunschweig in zwei Fällen als Polizeibeamte aus. Die beiden Männer fuhren einen schwarzen Pkw der Marke Mazda mit deutschen Kennzeichen und versuchten auf dem Autohof Lehre/Wendhausen und auf der Autobahn, Fahrzeuge zu kontrollieren und dabei Bargeld zu erlangen. Gegen 20:30 Uhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren