Polizei Braunschweig

POL-BS: Jahreswechsel in Braunschweig

Braunschweig (ots)

Der Silvestereinsatz in der Polizeiinspektion Braunschweig verlief insgesamt ohne herausragende Ereignisse. Die Polizei Braunschweig wurde dabei von Kolleginnen und Kollegen der Zentralen Polizeidirektion unterstützt.

Zwischen 23:00 und 01:00 Uhr war der Schlossplatz durch mehrere hundert Personen stark frequentiert. Aus der Masse heraus kam es vereinzelt zum Abfeuern von Schreckschusspistolen und zum Abfeuern von Feuerwerk in Richtung unbeteiligter Personen. Durch schnelles Eingreifen der Einsatzkräfte konnten diese Taten unterbunden werden. Die verursachenden Personen wurden des Platzes verwiesen. Im Laufe der Nacht wurden so rund 2 Dutzend Verstöße gegen das Waffen- oder Sprengstoffgesetz festgestellt und zur Anzeige gebracht. Dazu wurden etwa 50 Platzverweise ausgesprochen und eine einstellige Anzahl Personen in Gewahrsam genommen.

Markus Glomb, Leiter des Polizeikommissariats Mitte und Einsatzleiter der gestrigen Nacht, fasst den Einsatz wie folgt zusammen: "Trotz einiger Verstöße gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz sowie einiger Körperverletzungsdelikte war es ein vergleichsweise ruhiger Einsatzverlauf ohne verletzte Einsatzkräfte bei Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst."

