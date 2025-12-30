PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Tötungsdelikt im Westlichen Ringgebiet - Tatverdächtiger festgenommen

Braunschweig (ots)

Westliches Ringgebiet, 30.12.2025, 03:10 Uhr

Am frühen Dienstagmorgen verschaffte sich ein 26-jähriger Mann auf bislang ungeklärte Art und Weise Zutritt zum Wohnhaus der Opfer (70-Jahre alter Mann und 64-Jahre alte Frau). Aus bislang unbekannten Gründen wirkte der 26-jährige gewaltsam auf den 70-jährigen ein und verletzte diesen tödlich. Die auf das Geschehen aufmerksam gewordene 64-jährige Lebensgefährtin wurde vom 26-jährigen ebenfalls angegriffen und verletzt, überlebte den Angriff jedoch. Im Zuge der Ermittlungen konnte ein 26-jähriger Mann vorläufig festgenommen werden, der dringend tatverdächtig ist. Er wird wegen des Verdachts des Totschlags einem Haftrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen zum Ablauf und den Hintergründen der Tat dauern an. Angesichts dessen können derzeit keine weiteren Details mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

