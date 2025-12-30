PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunfall auf der A39 - Zeugenaufruf

Braunschweig (ots)

A39 Rtg. Kassel, Höhe SZ-Watenstedt

13.12.25, 21.15 Uhr

Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt

Bereits am 13. Dezember ist es am späten Abend auf der A39 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Kurz vor der Anschlussstelle SZ-Watenstedt wollte dabei der Fahrer eines grünen VW Passat den BMW eines 23-Jährigen überholen. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen VW und kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke. Anschließend wurde er gegen den auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden BMW geschleudert. Der BMW drehte sich daraufhin, prallte gegen die Außenschutzplanke und kam auf dem Standstreifen zum Stehen.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Durch den Unfall wurde der BMW beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die drei Insassen wurden nicht verletzt. Durch die Zeugen konnte das Kennzeichen des VW abgelesen werden. Eine folgende Überprüfung der Halteranschrift führte nicht zur Feststellung des Halters oder des PKW.

Am 16. Dezember wurde der VW Passat auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Salzgitter-Lebenstedt aufgefunden. Er wies erhebliche Beschädigungen auf. Im Rahmen des eingeleiteten Verfahrens wegen Verkehrsunfallflucht wurde der PKW sichergestellt.

Der Halter des Fahrzeugs konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden.

Deswegen werden nun unter anderem auch Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallgeschehen machen oder sonstige Hinweise geben können.

Hinweise nimmt die Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 0531/476-3715 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig

