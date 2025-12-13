POL-HH: 251213-1. Erledigung Vermisstenfahndung nach 16-Jährigem Jugendlichen aus Hamburg-Neuallermöhe
Hamburg (ots)
Zeit: seit 10.12.2025, 16:00 Uhr
Ort: Hamburg-Neuallermöhe, Otte-Grot-Straße
Seit Donnerstagnachmittag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach dem 16-jährigen Leon W. aus dem Stadtteil Neuallermöhe.
Unsere Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6177593
Der Vermisste kehrte am 12.12.2025 eigenständig und wohlbehalten zur elterlichen Wohnung zurück.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind hiermit erledigt.
Schr.
