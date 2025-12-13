Polizei Hamburg

POL-HH: 251213-1. Erledigung Vermisstenfahndung nach 16-Jährigem Jugendlichen aus Hamburg-Neuallermöhe

Hamburg (ots)

Zeit: seit 10.12.2025, 16:00 Uhr

Ort: Hamburg-Neuallermöhe, Otte-Grot-Straße

Seit Donnerstagnachmittag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach dem 16-jährigen Leon W. aus dem Stadtteil Neuallermöhe.

Unsere Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6177593

Der Vermisste kehrte am 12.12.2025 eigenständig und wohlbehalten zur elterlichen Wohnung zurück.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind hiermit erledigt.

Schr.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell