POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Einbruch in Autohaus

Keltern (ots)

Auf unbekannte Art und Weise sind bislang unbekannte Täter in ein Autohaus im Keltener Ortsteil Ellmendingen eingedrungen.

Ersten Erkenntnissen zufolge drangen der oder die Unbekannten in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 17.00 Uhr und Mittwochvormittag, 11.30 Uhr in das in der Liebigstraße gelegene Autohaus ein. Hier durchwühlten sie Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie einen an der Wand befestigten Tresor. Der Tresor konnte zwischenzeitlich auf der Birkenfelderweg zwischen Dietlingen und Birkenfeld gefunden und gesichert werden.

Das Diebesgut wird auf einen mittleren dreistelligen Euro-Betrag geschätzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg, unter der Rufnummer 07082 7912 0, in Verbindung zu setzen.

Christian Schulze, Pressestelle

