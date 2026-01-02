Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wimsheim - Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Wimsheim (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch ist es in der Straße Im Rot zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 30.12.2025, 17:30 Uhr bis zum 31.12.2025, 08:45 Uhr gewaltsam über den rückwärtigen Grundstücksbereich Zutritt zu dem Anwesen. Im Inneren wurden Schubladen und Schränke durchwühlt. Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, was die Diebe an sich nahmen und wie hoch der Sachschaden ist.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07231/186 4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

