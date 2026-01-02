Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Höfen an der Enz - Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung

Höfen an der Enz (ots)

Alkoholische Beeinflussung könnte die Ursache dafür gewesen sein, dass ein Pkw-Lenker beim Abbiegen zu weit in den Gegenverkehr gekommen ist und einen Unfall verursacht hat.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr am Dienstagabend gegen 21:20 Uhr ein 69-jähriger Citroen-Fahrer die Bundesstraße 294 in Richtung Calmbach, als er nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen wollte. Hierbei geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden BMW-Fahrer. Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Calw nahmen während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch beim 69-Jährigen wahr, weswegen noch vor Ort ein Atemalkohlvortest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille.

Der 69-Jährige musste im Anschluss seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben.

Christian Schulze, Pressestelle

