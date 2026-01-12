PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizisten mit richtigem Riecher bei Cannabisfund

Hamm-Mitte (ots)

Den richtigen Riecher hatte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Hamm am Sonntag, 11 Januar, auf dem Vorheider Weg.

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wollten die Beamten gegen 16 Uhr einen 24-jährigen Mazda-Fahrer kontrollieren, der mit seinem Fahrzeug den Vorheider Weg in nördliche Richtung befuhr.

Als der Mazda-Fahrer dies bemerkte, erhöhte er kurzfristig seine Geschwindigkeit und bog in die Augustastraße ab. Nachdem die Polizisten den Sichtkontakt kurzzeitig verloren hatten, konnten sie den 24-Jährigen zusammen mit seinem Beifahrer zu Fuß antreffen.

Während der Kontrolle räumte der Mann aus Hamm schnell ein, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei und erst vor Kurzem Marihuana konsumiert habe. Wo er sein Fahrzeug geparkt hatte, wollte er jedoch nicht sagen.

Im Anschluss konnten die Beamten nicht nur das Fahrzeug schnell finden, sondern auch den Grund, weshalb der 24-Jährige den Abstellort nicht nennen wollte. Im Mazda wurde in einer verschweißten Klarsichthülle Cannabis gefunden - angeblich für den Eigenbedarf.

Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Umgangs mit Cannabis in nicht geringer Menge sowie Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ermittelt. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

