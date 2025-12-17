HZA-SB: Umzug des Zollamts Kaiserslautern; Neuer Standort in der Europaallee 42
Saarbrücken (ots)
Ab dem 19.12.2025 wird in den neuen Räumlichkeiten in der Europaallee 42 in Kaiserslautern abgefertigt.
Die Öffnungszeiten sind: Montag von 08:00 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 15:00 Uhr, Dienstag von 08:00 - 12:00 Uhr, Mittwoch von 08:00 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:30 Uhr, Donnerstag von 08:00 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 15:00 Uhr, Freitag von 08:00 - 13:00 Uhr.
Zukünftig ist das Zollamt Kaiserslautern unter der neuen Telefonnummer 0681 8308-0200 zu den genannten Öffnungszeiten erreichbar.
