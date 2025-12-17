PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: Umzug des Zollamts Kaiserslautern; Neuer Standort in der Europaallee 42

  • Bild-Infos
  • Download

Saarbrücken (ots)

Ab dem 19.12.2025 wird in den neuen Räumlichkeiten in der Europaallee 42 in Kaiserslautern abgefertigt.

Die Öffnungszeiten sind: Montag von 08:00 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 15:00 Uhr, Dienstag von 08:00 - 12:00 Uhr, Mittwoch von 08:00 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:30 Uhr, Donnerstag von 08:00 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 15:00 Uhr, Freitag von 08:00 - 13:00 Uhr.

Zukünftig ist das Zollamt Kaiserslautern unter der neuen Telefonnummer 0681 8308-0200 zu den genannten Öffnungszeiten erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Saarbrücken
Karin Schmidt
Telefon: 0681/83080034
E-Mail: presse.hza-saarbruecken@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell

