HZA-SB: Zollamt Germersheim am 19. Dezember nachmittags geschlossen

Saarbrücken (ots)

Das Zollamt Germersheim (Wörthstraße 19, 76726 Germersheim) ist am 19. Dezember 2025 ab 12:00 Uhr wegen einer innerbetrieblichen Veranstaltung geschlossen.

Die Abholung von Postpaketen sowie die Bearbeitung von Kfz-Steueranträgen sind am Nachmittag des 19. Dezember 2025 beim Zollamt Germersheim nicht möglich.

Das Zollamt Germersheim ist für die Landkreise Germersheim, Bad Dürkheim, die südliche Weinstraße sowie die kreisfreien Städte Landau, Speyer und Neustadt zuständig.

