PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Saarbrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: Zollamt Germersheim am 19. Dezember nachmittags geschlossen

HZA-SB: Zollamt Germersheim am 19. Dezember nachmittags geschlossen
  • Bild-Infos
  • Download

Saarbrücken (ots)

Das Zollamt Germersheim (Wörthstraße 19, 76726 Germersheim) ist am 19. Dezember 2025 ab 12:00 Uhr wegen einer innerbetrieblichen Veranstaltung geschlossen.

Die Abholung von Postpaketen sowie die Bearbeitung von Kfz-Steueranträgen sind am Nachmittag des 19. Dezember 2025 beim Zollamt Germersheim nicht möglich.

Das Zollamt Germersheim ist für die Landkreise Germersheim, Bad Dürkheim, die südliche Weinstraße sowie die kreisfreien Städte Landau, Speyer und Neustadt zuständig.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Saarbrücken
Maike Ames
Telefon: 0681 8308 - 0033
E-Mail: presse.hza-saarbruecken@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Saarbrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Saarbrücken
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Saarbrücken
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren