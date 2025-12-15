Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: ZOLL warnt vor Billigprodukten ohne CE-Kennzeichnung

Unsichere Elektroprodukte und Feuerwerkskörper können schnell zur Gefahr werden

Auch wenn Billigangebote im Netz verlockend scheinen, so verbergen sich dahinter häufig Produkte ohne CE-Kennzeichnung. Der ZOLL appelliert daher dringend, nur sichere Produkte zu kaufen, um weder sich selbst noch andere in Gefahr zu bringen.

Ob Smartphones, Ladekabel, Küchengeräte, Spielzeug, Beautyhelfer oder Medizinprodukte - all diese Produkte benötigen, wenn sie elektronisch sind, eine CE-Kennzeichnung und entsprechende Warnhinweise. Fehlen diese, ist nicht nur die Einfuhr der Produkte in die EU verboten, sie stellen dann auch ein erhebliches Risiko für die Gesundheit dar. So fand der ZOLL in einem Paket aus der Schweiz mit Ursprung China einen Plasma Pen, dem genau diese CE-Kennzeichnung sowie die nötigen Sicherheitshinweise fehlten. "Der Pen soll Falten, Narben und Dehnungsstreifen reduzieren. Da die Behandlung wohl mit einer Art Laser erfolgt, kann hier ein erhebliches Gesundheitsrisiko bei der Anwendung entstehen.", warnt Maike Ames, Pressesprecherin des Hauptzollamts Saarbrücken.

Ähnlich verhält es sich mit Feuerwerkskörpern, die keine oder gar eine gefälschte CE-Kennzeichnung aufweisen. Auch sie entsprechen nicht dem EU-Sicherheitsstandard und können bei der Benutzung schnell zur Gefahr für Leib und Leben werden. Unabhängig davon, muss der Käufer an dieser Stelle auch mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen, da die Einfuhr dieser Feuerwerkskörper nach dem Sprengstoffgesetz verboten ist.

"Die eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer sollten immer an erster Stelle stehen.", appelliert Anja Ball, Leiterin des Hauptzollamts Saarbrücken. "Achten Sie auch beim Onlinekauf auf korrekte Kennzeichnungen und die Echtheit der Produkte, um sicher Weihnachten und Silvester feiern zu können."

