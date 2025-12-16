HZA-SB: Zollamt Saarbrücken am 19. Dezember geschlossen
Saarbrücken (ots)
Das Zollamt Saarbrücken (Zinzinger Straße 30, 66117 Saarbrücken) bleibt am 19. Dezember 2025 wegen einer innerbetrieblichen Veranstaltung geschlossen.
Ansprechpartner für Zollangelegenheiten ist an diesem Tag das Zollamt Pirmasens (0681 8308-0250). Die Abholung von Postpaketen sowie die Bearbeitung von Kfz-Steueranträgen sind am 19. Dezember 2025 beim Zollamt Saarbrücken nicht möglich.
Das Zollamt Saarbrücken ist für das gesamte Saarland zuständig.
Rückfragen bitte an:
Hauptzollamt Saarbrücken
Maike Ames
Telefon: 0681 8308 - 0033
E-Mail: presse.hza-saarbruecken@zoll.bund.de
www.zoll.de
Original-Content von: Hauptzollamt Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell