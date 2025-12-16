PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Saarbrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: Zollamt Saarbrücken am 19. Dezember geschlossen

HZA-SB: Zollamt Saarbrücken am 19. Dezember geschlossen
  • Bild-Infos
  • Download

Saarbrücken (ots)

Das Zollamt Saarbrücken (Zinzinger Straße 30, 66117 Saarbrücken) bleibt am 19. Dezember 2025 wegen einer innerbetrieblichen Veranstaltung geschlossen.

Ansprechpartner für Zollangelegenheiten ist an diesem Tag das Zollamt Pirmasens (0681 8308-0250). Die Abholung von Postpaketen sowie die Bearbeitung von Kfz-Steueranträgen sind am 19. Dezember 2025 beim Zollamt Saarbrücken nicht möglich.

Das Zollamt Saarbrücken ist für das gesamte Saarland zuständig.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Saarbrücken
Maike Ames
Telefon: 0681 8308 - 0033
E-Mail: presse.hza-saarbruecken@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Saarbrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Saarbrücken
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Saarbrücken
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren