Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: Zoll nimmt Baustelle in Pirmasens unter die Lupe; Mehrere Verstöße festgestellt - Ermittlungen laufen

Saarbrücken

Gestern überprüfte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Saarbrücken eine Baustelle in Pirmasens. Bei der Kontrolle wurden vier Männer im Alter von etwa 30 Jahren angetroffen (albanische sowie kosovarische Staatsangehörigkeit), die auf der Baustelle tätig waren, jedoch nicht über die erforderlichen aufenthalts- und arbeitsrechtlichen Genehmigungen verfügten.

Gegen alle vier Personen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet. Die zuständige Ausländerbehörde wurde informiert und übernimmt die weitere ausländerrechtliche Bearbeitung der Fälle. Die Ermittlungen gegen den verantwortlichen Arbeitgeber dauern derzeit noch an.

"Diese Kontrolle steht beispielhaft für die intensive und erfolgreiche Arbeit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit im Jahr 2025", erklärt Anja Ball, Leiterin des Hauptzollamts Saarbrücken. "Wir waren im gesamten Jahr sehr stark präsent und konnten durch gezielte Prüfungen zahlreiche Verstöße aufdecken. Auch im Jahr 2026 werden wir diese konsequente Linie fortsetzen und weiterhin sichtbar und entschlossen gegen illegale Beschäftigung vorgehen."

Das Hauptzollamt Saarbrücken macht deutlich, dass illegale Beschäftigung kein Kavaliersdelikt ist. Wer gegen geltendes Arbeits- und Aufenthaltsrecht verstößt, muss weiterhin mit konsequenten Maßnahmen und empfindlichen rechtlichen Folgen rechnen.

Original-Content von: Hauptzollamt Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell