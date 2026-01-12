PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannter BMW-Fahrer beschädigt Opel in der Friesenstraße

Hamm-Herringen (ots)

Ein bislang unbekannter BMW-Fahrer beschädigte am Sonntag, 11. Januar, gegen 3.05 Uhr, einen geparkten Opel in der Friesenstraße.

Nachdem der Unbekannte gegen den Opel fuhr und den Wagen beschädigte, stieg er aus, schaute sich den von ihm verursachten Schaden an und flüchtete anschließend in Richtung Kissinger Weg.

Bei dem von ihm geführten Wagen soll es sich laut Zeugenaussagen um einen dunklen BMW gehandelt haben.

Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

