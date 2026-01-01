Feuerwehr Witten

FW Witten: Ruhige Silvesternacht für die Wittener Feuerwehr, fünf Kleinbrände

Witten (ots)

Der Jahreswechsel zeigte sich dieses Mal relativ ruhig für die Einsatzkräfte der Wittener Feuerwehr. Fünf Kleinbrände riefen die "Blauröcke" in der Silvesternacht auf den Plan, Angriffe auf die Retter waren glücklicherweise nicht zu verzeichnen.

Bereits um 21:20 Uhr ging es an der Albrecht-Dürer-Straße mit einer noch kokelnden Feuerwerksbatterie los, kleines Löschgerät beendete den Spuk schnell.

Erst um 00:20 Uhr musste wieder ein einzelnes Löschfahrzeug ausrücken, was deutlich für einen ruhigen Verlauf spricht. Diesmal ging es zum Crengeldanz, wo eine Laubbox Feuer gefangen hatte.

Um 02:00 Uhr musste ein Altkleidercontainer am Brandacker gelöscht werde und um 03:15 brannte noch ein Mülleimer an der Annenstraße.

Dazu kamen in der Silvestersternacht noch die "Tagesgeschäft" Einsätze, wie Ölspuren und die Unterstützung des Rettungsdienstes.

Alles in allem ein guter Jahresbeginn.(U.Gehrke)

