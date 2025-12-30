Feuerwehr Witten

FW Witten: Brand in Herbede, Rauch steigt aus Gebäude, gleichzeitig Gasaustritt im Zentrum.

Witten (ots)

Dichter Brandrauch stieg am heutigen Dienstag, 30.12.2025 gegen 11:30 Uhr aus einem Gebäude an der Wasserbank in Witten. Als die Löscheinheit Hölzer zuerst an der Einsatzstelle eintraf hatten zum Glück bereits alle Bewohner das Haus verlassen, es wurde niemand verletzt.

Der vorgehende Angriffstrupp, ausgerüstet mit Atemschutzgeräten, fand schnell die Ursache: In einem Abstellraum waren Kunststoffreste aus der Feuerwehr unbekannten Gründen in Brand geraten.

Mit einem C-Rohr konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden, die Nachlöscharbeiten zogen sich jedoch in die Länge. Zeitweise mussten zwei Trupps gleichzeitig im Gebäude.

Der Raum musste weitestgehend leergeräumt werden um auszuschließen, dass sich noch schwelende Reste unter dem Brandgut befanden. Dazu waren Teile des Gebäudes derart verraucht, dass ein Hochleistungslüfter eingesetzt werden musste.

Die Stadtwerke unterstützten die Arbeiten und schalteten das Gebäude stromlos. Die Löscheinheit Herbede blieb in Bereitstellung

Erst gegen 14:30 Uhr konnten die letzten Einsatzkräfte die Wasserbank verlassen.

Während des Einsatzes wurde die verwaiste Hauptwache an der Dortmunder Straße durch die Löscheinheiten Mitten und Bommern besetzt, doch auch dort war es alles andere als ruhig.

Um kurz nach 12:00 Uhr Mittags mussten die Frauen und Männer der Löscheinheiten in die Augustastraße ausrücken, dort roch es nach Gas.

Der Geruch täuschte nicht, eine Gastherme war nicht in ordnungsgemäßen Zustand, auch dort wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Die Theorem musste außer Betrieb genommen werden, die Stadtwerke Witten unterstützten auch hier die Feuerwehr.

Doch nicht genug, um 13:35 Uhr rückten die Freiwilligen Kräfte von der Dortmunder Straße aus abermals aus, da die Berufsfeuerwehr nach wie vor an der Wasserbank im Einsatz war.

Diesmal brannte ein Papierkorb an der Bahnhofstraße, das Feuer konnte schnell mit einer Kübelspritze gelöscht werden.

Insgesamt waren die Berufsfeuerwehr, die Löscheinheit Herbede und die Löscheinheit Hölzer mit etwa 45 Einsatzkräften und die Löscheinheiten Mitte und Bommern mit etwa 20 Einsatzkräfte auf der Straße. (U.Gehrke)

Original-Content von: Feuerwehr Witten, übermittelt durch news aktuell