Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach kurzer Flucht mit dem Fahrrad: Polizei nimmt 47-Jährigen fest

Hamm-Mitte (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Hamm nahmen am Montagabend, 12. Januar, einen polizeibekannten 47-jährigen Mann fest.

Gegen 22.30 Uhr beabsichtigten die Beamten den Mann aus Hamm auf seinem Fahrrad auf der Sedanstraße zu kontrollieren. Als der 47-Jährige dies bemerkte, versuchte er mit seinem Fahrrad zu flüchten und versteckte sich in einem Hinterhof in der Albertstraße.

Die Streifenwagenbesatzung bekam dies jedoch mit und konnte den Mann antreffen, der hinter einem Auto im Hinterhof hockte.

Der Grund für das Versteckspiel war schnell geklärt. Abgesehen davon, dass der Mann Drogen in Form von Crystal Meth bei sich hatte, lag gegen ihn ein Haftbefehl vor.

Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam. Die Drogen stellten sie sicher. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell