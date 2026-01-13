Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Leichtverletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall auf der Römerstraße

Hamm-Bo0ckum-Hövel (ots)

Nach einem Zusammenstoß mit einem Opel kam ein 37-jähriger Radfahrer aus Hamm am Montag, 12. Januar, mit leichten Verletzungen in ein Hammer Krankenhaus.

Gegen 17.45 Uhr befuhr der Radfahrer den Radweg der Römerstraße, als er mit dem Opel eines 42-jährigen Hammers zsuammenstieß.

Dieser beabsichtigte aus einer Grundstückseinfahrt auf die Römerstraße einzubiegen.

In Folge der Kollision verletzte sich der 37-Jährige leicht und kam zur ambulanten Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus. (ds)

