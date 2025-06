Stockach (ots) - Am Sonntagabend kam es gegen 20.25 Uhr zu einem Brandausbruch in der Straße Hausäcker in Mahlspüren im Tal. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Dachstuhl des Einfamilienhauses in Brand. Die Bewohner des Hauses konnten dieses rechtzeitig und unverletzt verlassen. Durch ein Großaufgebot der Feuerwehren aus Stockach mit sämtlichen Ortsteilen, ...

mehr