Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Drei Tatverdächtige entwenden Metallschrott

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Möllenstegge;

Tatzeit: 22.01.2026, zwischen 14.00 Uhr und 14.05 Uhr;

Auf zwei Höfen Metallschrott entwendet haben bislang unbekannte Täter in Bocholt.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren drei Tatverdächtige mit einem blauen Transporter auf einen Hof an der Möllenstegge und luden Metallschrott auf das Fahrzeug. Anschließend begaben sie sich zu einem zweiten Hof in unmittelbarer Nähe und gingen dort in gleicher Weise vor. Ein Zeuge wurde durch seinen Nachbarn über den Vorfall informiert und versuchte vergeblich, die Täter am Wegfahren zu hindern. Die Diebe konnten wie folgt beschrieben werden: Männlich, zwischen 30 und 40 Jahre. Zum Tatzeitpunkt trugen sie schwarze Mützen und schwarze Jacken.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Fiat Ducato mit NE-Kennzeichen und weißer Werbeaufschrift. Es sind im Netz bereits Bilder dieses Fahrzeug aufgetaucht. Die Polizei möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass die in der Werbeaufschrift genannte Firma nicht im Zusammenhang mit den hier geschilderten Straftaten steht.

Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

