Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alleinunfall eines Entsorgungsfahrzeuges

Fulda (ots)

Hilders. Am Montag (12.01.) ereignete sich gegen 12.50 Uhr in Hilders Ortslage Liebhards in der Straße Am Kehlig ein Verkehrsunfall eines Entsorgungsfahrzeuges.

Der Fahrer des Entsorgungsfahrzeuges versuchte in einer Wendeschleife sein Fahrzeug zu drehen. Hierbei kam dieser mit dem Fahrzeug auf einem abschüssigen Verbindungsweg, welcher nicht von Eis befreit war. Infolgedessen rutschte er mit dem Fahrzeug einen Abhang hinab. Das Fahrzeug kippte hierbei. Der 51-jährige Fahrer des Entsorgungsfahrzeuges wurde leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Klinikum verbracht. Der Lkw musste durch ein Bergungsunternehmen abtransportiert werden. An dem Unfallfahrzeug entstand circa 75.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell