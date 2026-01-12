POL-OH: Getränkeanhänger beschädigt - Fahrzeug beschädigt
Fulda (ots)
Getränkeanhänger beschädigt
Fulda. Unbekannte haben im Zeitraum von Freitag (09.01.), 12 Uhr, und Samstag (10.01.), 17.30 Uhr, versucht, einen Getränkeanhänger aufzuhebeln. Der Anhänger war in der Washingtonallee abgestellt. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 1.000 Euro beziffert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Fahrzeug beschädigt
Hünfeld. Am Samstag (10.01.), zwischen 18.30 Uhr und 18.50 Uhr, wurde durch Unbekannte in der Klosterstraße ein schwarzer Audi A3 an der Fahrertür mit einem derzeit unbekannten Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Jonas Trabert
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell