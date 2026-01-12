Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Getränkeanhänger beschädigt - Fahrzeug beschädigt

Fulda (ots)

Getränkeanhänger beschädigt

Fulda. Unbekannte haben im Zeitraum von Freitag (09.01.), 12 Uhr, und Samstag (10.01.), 17.30 Uhr, versucht, einen Getränkeanhänger aufzuhebeln. Der Anhänger war in der Washingtonallee abgestellt. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 1.000 Euro beziffert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrzeug beschädigt

Hünfeld. Am Samstag (10.01.), zwischen 18.30 Uhr und 18.50 Uhr, wurde durch Unbekannte in der Klosterstraße ein schwarzer Audi A3 an der Fahrertür mit einem derzeit unbekannten Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

