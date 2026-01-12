Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Vogelsberg und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

VB

Verkehrsunfallflucht im Kreisverkehr - Beteiligter gesucht

Homberg. Am Samstag (10.01.), gegen 11:30 Uhr, kam es im Bereich des Kreisverkehrs der Marburger Straße / Frankfurter Straße zu einem Auffahrunfall. Die 49-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem schwarzen Audi A3 die Marburger Straße in Richtung des Kreisverkehrs. Dort fuhr sie auf einen vorausfahrenden dunklen Kombi auf. Der Unfallgeschädigte entfernte sich anschließend vom Unfallort. Weitere Hinweise zu diesem liegen nicht vor. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631/974-0, jeder andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de.

Zusammenstoß auf winterglatter Fahrbahn

Schlitz. Am Freitag (09.01.), gegen 07:45 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Hyundai I 20 die Landesstraße 3140 von Willofs herkommend in Richtung Schlitz. Auf der winterglatten Fahrbahn geriet das Fahrzeug ins Schleudern und stellte sich quer zur Fahrbahn. Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer, welcher mit seinem Peugeot 308 die Landesstraße in Richtung Willofs befuhr, konnte nicht mehr ausweichen und prallte frontal gegen den Hyundai. Ein 49-jähriger Pkw-Fahrer, welcher mit seinem Mitsubishi ASX ebenfalls die Landesstraße in Richtung Willofs befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß gegen den Peugeot. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Hyundais schwer und die anderen beiden Fahrer leicht verletzt. Alle Fahrzeugführer wurden zur weiteten medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden von rund 24.500 Euro.

(Polizeistation Lauterbach)

HEF

Auto kracht in Hauswand - Zeugen gesucht

Breitenbach. Am frühen Freitagmorgen (09.01.), gegen 1.05 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter VW-Fahrer mit seinem Beifahrer die Grebenauer Straße in Hatterode aus Richtung Wallersdorf kommend. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er hierbei auf der winterglatten Fahrbahn in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Wand eines Hauses. Eine Zeugin beobachtete im Anschluss zwei Fahrzeuginsassen, die ausstiegen, die Kennzeichenschilder demontierten und fußläufig in Richtung Ortsmitte flüchteten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden sie dort von einer weiteren Person mittels nicht bekanntem Pkw abgeholt.

Im Laufe der sofort eingeleiteten Spurensicherungs- und Fahndungsmaßnahmen richtete sich der Tatverdacht schließlich gegen einen 33-Jährigen, einen 23-Jährigen und eine 59-Jährige aus Lauterbach. Diese konnten in einem Krankenhaus angetroffen und vorläufig festgenommen werden, da sie im Verdacht stehen, das verunfallte beziehungsweise das abholende Fahrzeug geführt zu haben. Der 23-Jährige und die 59-Jährige wiesen dabei Verletzungen auf, die nach derzeitigen Erkenntnissen im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen stehen könnten.

Da der Verdacht bestand, dass die Tatverdächtigen unter dem Einfluss von Alkohol standen, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Zudem waren alle drei nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und müssen sich nun neben dem unerlaubtem Entfernen vom Unfallort auch einem Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Unfallstelle machen können, werden gebeten sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Verkehrsunfall auf Parkplatz

Bad Hersfeld. Am Freitag (09.01.), gegen 17.30 Uhr, parkte eine 19-jährige BMW-Fahrerin aus Nentershausen in der Gutenbergstraße auf einem dortigen Kundenparkplatz. Beim rückwärts Ausparken übersah sie den hinter sich befindlichen Pkw Tesla eines 22-Jährigen aus Breitenbach am Herzberg und stieß gegen diesen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.500 Euro geschätzt.

Fahrt endet im Bachlauf

Heringen. Am Freitag (09.01), gegen 08.45 Uhr, befuhr ein 28-jähriger BMW-Fahrer aus Philippsthal die Herfaer Straße in Wölfershausen. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er hierbei im Bereich der Straße "An der Linde" die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend fuhr er zwischen einem dort befindlichen Bachgeländer und einer Laterne durch und kam im Bachlauf zum Stehen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 9.500 Euro geschätzt. (Polizeistation Bad Hersfeld)

Verkehrsunfallflucht - Hinweise erbeten

Rotenburg. Am Freitag (09.01.), gegen 15.40 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Straße "Obertor". Aus unbekannten Gründen kam der Verursacher nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Laternenmast. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt fort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden liegt bei rund 200 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (Polizeistation Rotenburg)

