Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Schwalmtal-Vadenrod | Straßenlaterne beschädigt - Zeugen gesucht

Vogelsbergkreis (ots)

Am Sonntag (11.01.) kam es im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 19:30 Uhr in Schwalmtal-Vadenrod zu einer Verkehrsunfallflucht.

In der Wallenröder Straße kam ein Pkw augenscheinlich nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Straßenlaterne.

Es entstand Sachschaden in einer Höhe von circa 1.000 Euro.

Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach ersten Ermittlungen im Rahmen der Unfallaufnahme handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug vermutlich um einen BMW, Typ X 3. Der Schaden an dem verursachenden Pkw müsste sich an der rechten Fahrzeugseite befinden.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631/9740, an jede andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de.

Gefertigt: Polizeistation Alsfeld, PHK Dörr

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

