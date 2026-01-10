Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Eine schwer verletzte Person nach Zusammenstoß zweier Pkw auf der Landesstraße 3068 bei Dietges

Landkreis Fulda (ots)

Am Samstag (10.01.), um 14:15 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 3068, nahe der Ortschaft Dietges, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter schwer verletzt wurde. Ein aus Richtung Dietges kommender, 36-jähriger Portugiese wollte mit seinem Ford an der Einmündung zur Bundesstraße 458 nach links zu dieser abbiegen. Hierbei achtete er jedoch nicht auf den entgegenkommenden, 26-jährigen Hofbieberer, der mit seinem BMW geradeaus weiterfahren wollte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge Der 26-jährige wurde hierbei schwer verletzt und musste durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden von circa 10.000 Euro und beide mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Gefertigt: Polizeistation Hilders, Battentor 13, 36115 Hilders, Blankenburg, POK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell