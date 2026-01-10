PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Eine schwer verletzte Person nach Zusammenstoß zweier Pkw auf der Landesstraße 3068 bei Dietges

Landkreis Fulda (ots)

Am Samstag (10.01.), um 14:15 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 3068, nahe der Ortschaft Dietges, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter schwer verletzt wurde. Ein aus Richtung Dietges kommender, 36-jähriger Portugiese wollte mit seinem Ford an der Einmündung zur Bundesstraße 458 nach links zu dieser abbiegen. Hierbei achtete er jedoch nicht auf den entgegenkommenden, 26-jährigen Hofbieberer, der mit seinem BMW geradeaus weiterfahren wollte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge Der 26-jährige wurde hierbei schwer verletzt und musste durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden von circa 10.000 Euro und beide mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Gefertigt: Polizeistation Hilders, Battentor 13, 36115 Hilders, Blankenburg, POK

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 10.01.2026 – 16:38

    POL-OH: Frontalzusammenstoß zweier Pkw mit einer verletzten Person

    Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots) - ERSTMELDUNG: Am Samstag (10.01.) meldete ein Verkehrsteilnehmer gegen 15.40 Uhr den Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der Landesstraße 3172 zwischen Philippsthal - Harnrode und Heringen (Werra) - Lengers. Beteiligt war ein Skoda Superb und ein Audi A4, beide aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Aktuell liegen Erkenntnisse zu ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 05:45

    POL-OH: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung in Bad Hersfeld

    LK Hersfeld-Rotenburg (ots) - Bad Hersfeld. Am Freitag (09.01.), gegen 19:20 Uhr, wollte ein 60-jähriger Bad Hersfelder mit seinem Pkw BMW von der Straße Am Frauenberg nach links in die Meisebacher Straße einbiegen. Dabei missachtet er das Verkehrsschild "Vorfahrt gewähren" und kollidierte im Einmündungsbereich mit dem VW eines 57-jährigen Bad Hersfelders, der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren