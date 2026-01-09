Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Fulda-Mitte - eine Person vorsorglich im Krankenhaus

Fulda (ots)

Am Freitag, (09.01.), gegen 11:00 Uhr, kam es im Bereich der Kreuzung B 458 / Autobahnauffahrt Fulda-Mitte / Danziger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 95-jähriger Mann aus Fulda befuhr mit seinem schwarzen Daimler-Benz die B 458 aus Richtung Dipperz kommend in Fahrtrichtung Fulda. Zeitgleich befuhr ein 31-jähriger Mann aus einem Stadtteil von Hünfeld mit seinem grauen VW Golf die Danziger Straße. Beide Fahrzeuge fuhren nahezu zeitgleich in den durch eine Lichtzeichenanlage (LZA) geregelten Kreuzungsbereich ein, wobei es zur Kollision der beiden Pkw kam. Infolge des Zusammenstoßes kamen beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zum Stillstand und waren nicht mehr fahrbereit. Dadurch kam es zeitweise zu erheblichen Verkehrsstörungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, den die Polizei auf insgesamt rund 11.000 Euro schätzt. Der 95-jährige Fahrzeugführer wurde vorsorglich in ein Klinikum nach Fulda verbracht. Verletzungen konnten dort nicht festgestellt werden. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell