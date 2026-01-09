Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Körperliche Auseinandersetzung in Unterkunft

Hünfeld (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Hünfeld. In einer Unterkunft in der Straße "Niedertor" in Hünfeld sind am Freitag (09.01.), gegen 10 Uhr, zwei männliche Bewohner in eine körperliche Auseinandersetzung geraten. Hierbei wurde ein 45-jähriger somalischer Staatsangehöriger nach derzeitigen Erkenntnissen durch einen scharfen Gegenstand lebensbedrohlich verletzt und musste durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Durch die von einem Zeugen alarmierte Polizei konnte ein 23-jähriger Tatverdächtiger afghanischer Herkunft vorläufig festgenommen werden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Fulda.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Weitere Auskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft Fulda vor.

Andreas Hellmich,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecher, 0661/924-2703

Christoph Seibert,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, 0661/105-1099

