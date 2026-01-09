PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Die Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

HEF

Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn

Bad Hersfeld. Am Freitag (09.01.), gegen 2 Uhr, befuhr ein Bad Hersfelder Ford-Transit-Fahrer die Simon-Haune-Straße in Richtung Meisebacher Straße. Beim Einbiegen in die Meisebacher Straße verlor der Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen aufgrund der Witterungsverhältnisse die Kontrolle über das Fahrzeug und kam linksseitig von der Fahrbahn ab, wobei er gegen eine Mauer fuhr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.500 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Hohenroda. Am Donnerstag (08.01.), gegen 8.40 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Mercedes-Fahrer aus Schenklengsfeld die K 14 aus Soislieden kommend in Richtung Wehrshausen. In einer scharfen Rechtskurve kam er nach derzeitigen Erkenntnissen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, wobei das Fahrzeug dann auf der Fahrerseite zum Liegen kam. Der 26-Jährige wurde leichtverletzt, konnte jedoch das Fahrzeug selbstständig verlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Unfall auf A7: Sattelzug kippt um

Neuenstein. Am frühen Freitagmorgen (09.01.), gegen 3 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Nürnberger Land mit seinem Sattelzug die BAB 7 von der Anschlussstelle Homberg/Efze in Richtung Bad Hersfeld/ West. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er hierbei auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Sattelzug, drehte sich zunächst und kippte schließlich auf die linke Seite. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 35.000 Euro. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die BAB 7 in Richtung Süden zeitweise vollgesperrt.

Polizeistation Bad Hersfeld

ROF

Verkehrsunfallflucht

Wildeck-Obersuhl. Am Donnerstag (08.01.) wurde ein VW-Transporter, welcher in der Eisenacher Straße am rechten Fahrbahnrand geparkt war, beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr an dem parkenden Fahrzeug vorbei und touchierte dabei den linken Außenspiegel. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623-9370, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Rotenburg

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
KHK Christoph Seibert
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 12:48

    POL-OH: Container aufgebrochen

    Vogelsbergkreis (ots) - Alsfeld. Im Zeitraum von Mittwoch (07.01.), 16.30 Uhr, bis Donnerstag (08.01.), 12.30 Uhr, begaben sich Unbekannte auf ein Grundstück in der Straße "Am Kreuzstück" im Stadtteil Altenburg und verschafften sich dort Zugriff auf den Innenraum von zwei dort befindlichen Lagercontainern. Aus diesen entwendeten sie mehrere Gartenwerkzeuge. Angaben zum entstandenen Sachschaden können derzeit nicht gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizeistation ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 11:57

    POL-OH: Schwerer Unfall auf der L 3181 mit drei Verletzten

    Freiensteinau (ots) - Auf der L 3181 kam es am Freitagmorgen (09.01.), gegen 9.30 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen war ein 32-jähriger Mann aus der Gemeinde Neuhof mit einem Mercedes Sprinter von Hauswurz kommend in Richtung Weidenau unterwegs. In einer Linkskurve verlor er bei winterlichen Straßenverhältnissen aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 11:08

    POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus

    Fulda (ots) - Neuhof. In der Zeit von Dienstag (06.01.), 11 Uhr, und Donnerstag (08.01) , 15.55 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Dorfborn" im Ortsteil Dorfborn. Anschließend wurden in allen Geschossen sämtliche Schränke nach Wertgegenständen durchwühlt. Die unbekannten Täter entfernten sich anschließend wieder in unbekannte Richtung. Die Höhe des Diebesguts ist ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren