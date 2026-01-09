Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Die Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

HEF

Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn

Bad Hersfeld. Am Freitag (09.01.), gegen 2 Uhr, befuhr ein Bad Hersfelder Ford-Transit-Fahrer die Simon-Haune-Straße in Richtung Meisebacher Straße. Beim Einbiegen in die Meisebacher Straße verlor der Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen aufgrund der Witterungsverhältnisse die Kontrolle über das Fahrzeug und kam linksseitig von der Fahrbahn ab, wobei er gegen eine Mauer fuhr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.500 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Hohenroda. Am Donnerstag (08.01.), gegen 8.40 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Mercedes-Fahrer aus Schenklengsfeld die K 14 aus Soislieden kommend in Richtung Wehrshausen. In einer scharfen Rechtskurve kam er nach derzeitigen Erkenntnissen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, wobei das Fahrzeug dann auf der Fahrerseite zum Liegen kam. Der 26-Jährige wurde leichtverletzt, konnte jedoch das Fahrzeug selbstständig verlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Unfall auf A7: Sattelzug kippt um

Neuenstein. Am frühen Freitagmorgen (09.01.), gegen 3 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Nürnberger Land mit seinem Sattelzug die BAB 7 von der Anschlussstelle Homberg/Efze in Richtung Bad Hersfeld/ West. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er hierbei auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Sattelzug, drehte sich zunächst und kippte schließlich auf die linke Seite. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 35.000 Euro. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die BAB 7 in Richtung Süden zeitweise vollgesperrt.

Polizeistation Bad Hersfeld

ROF

Verkehrsunfallflucht

Wildeck-Obersuhl. Am Donnerstag (08.01.) wurde ein VW-Transporter, welcher in der Eisenacher Straße am rechten Fahrbahnrand geparkt war, beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr an dem parkenden Fahrzeug vorbei und touchierte dabei den linken Außenspiegel. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623-9370, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Rotenburg

