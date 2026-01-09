Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda (ots)

Neuhof. In der Zeit von Dienstag (06.01.), 11 Uhr, und Donnerstag (08.01) , 15.55 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Dorfborn" im Ortsteil Dorfborn. Anschließend wurden in allen Geschossen sämtliche Schränke nach Wertgegenständen durchwühlt. Die unbekannten Täter entfernten sich anschließend wieder in unbekannte Richtung. Die Höhe des Diebesguts ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Über den entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

