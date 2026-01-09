POL-OH: Container aufgebrochen
Vogelsbergkreis (ots)
Alsfeld. Im Zeitraum von Mittwoch (07.01.), 16.30 Uhr, bis Donnerstag (08.01.), 12.30 Uhr, begaben sich Unbekannte auf ein Grundstück in der Straße "Am Kreuzstück" im Stadtteil Altenburg und verschafften sich dort Zugriff auf den Innenraum von zwei dort befindlichen Lagercontainern. Aus diesen entwendeten sie mehrere Gartenwerkzeuge. Angaben zum entstandenen Sachschaden können derzeit nicht gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Marc Leipold)
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell