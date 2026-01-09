Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Container aufgebrochen

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Im Zeitraum von Mittwoch (07.01.), 16.30 Uhr, bis Donnerstag (08.01.), 12.30 Uhr, begaben sich Unbekannte auf ein Grundstück in der Straße "Am Kreuzstück" im Stadtteil Altenburg und verschafften sich dort Zugriff auf den Innenraum von zwei dort befindlichen Lagercontainern. Aus diesen entwendeten sie mehrere Gartenwerkzeuge. Angaben zum entstandenen Sachschaden können derzeit nicht gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

