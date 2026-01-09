PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen: Zwei Personen nach Zigarettenautomatensprengung festgenommen

Rotenburg (ots)

Nach einer Zigarettenautomatensprengung gelang es Beamten der Rotenburger Polizei in der Nacht zu Mittwoch (07.01.) zwei Tatverdächtige festzunehmen.

Aufmerksame Anwohner wurden gegen 3 Uhr auf einen lauten Knall in der Mündershäuser Straße aufmerksam und beobachteten zwei Personen, wie sie aus einem zerstörten Zigarettenautomaten mehrere Päckchen Zigaretten entnahmen und in Richtung Innenstadt flüchteten. Sie alarmierten umgehend die Polizei. Diese konnte kurze Zeit später im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen zwei Tatverdächtige vorläufig festnehmen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda wurden im Anschluss die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen durchsucht und weitere Beweismittel sichergestellt. Die Männer im Alter von 23 und 33 Jahren - beide aus Rotenburg an der Fulda - wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sie müssen sich nun unter anderem wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, des besonders schweren Fall des Diebstahls aus Automaten sowie der Sachbeschädigung verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Am Automaten selbst sowie einem in der Nähe geparkten Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 6.000 Euro.

Weitere Auskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft Fulda vor.

Andreas Hellmich,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecher, 0661/924-2703

Julissa Sauermann,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecherin, 0661/105-1099

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

