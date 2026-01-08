Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Von Fahrbahn abgekommen

Fulda. Bei einem Unfall am Mittwoch (07.01.) entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro. Ein 20-jähriger Fiat-Fahrer befuhr gegen 11.15 Uhr die Langebrückenstraße in Richtung Weimarer Straße. In einer Kurve verlor er nach derzeitigem Erkenntnisstand die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dortige Ampel.

Fahrzeug überschlagen

Fulda. Sachschaden in Höhe von ca. 5.300 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstag, (08.01.). Ein 36-jähriger Skoda-Fahrer befuhr gegen 3.30 Uhr die K 119 aus Richtung Marbach kommend in Fahrtrichtung Bernhards. In Höhe der Auffahrt zur B 27 in Richtung Fulda geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Hierbei wurden mehrere Verkehrsschilder beschädigt. Der Skoda-Fahrer blieb unverletzt. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Niederaula. Am Donnerstag (08.01.), gegen 04.40 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Audi-Fahrer aus Schlitz die Straße "Am Tiefen Graben" aus Unterwegfurth kommend in Richtung Niederjossa. Am Ortseingang Niederjossa kam er nach derzeitigen Erkenntnissen wegen der Witterungsverhältnisse nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr der Fahrer einen Leitpfosten und folglich prallte er mit der vorderen Stoßstange der Beifahrerseite in den Torbogen einer Bahnunterführung. Es entstand Sachschaden von insgesamt 5.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 50-Jährige wurde hierbei leichtverletzt.

Polizeistation Bad Hersfeld

