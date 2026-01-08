Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: A4 - Sattelauflieger in Brand

Friedewald (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (08.01.), gegen 5.45 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Lkw-Fahrer aus Polen mit seinem Sattelzug die BAB 4 von Kirchheim kommend in Richtung Wildeck-Hönebach. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es auf Höhe der Anschlussstelle Friedewald zunächst zu einem Reifenschaden auf der rechten Seite des mit Kaffee und Edelstahl beladenen Sattelaufliegers. Nur kurze Zeit später stellte der Fahrer eine Rauchentwicklung an der betroffenen Achse fest, woraufhin er seinen Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen stoppte.

Da zu diesem Zeitpunkt bereits Teile des Aufliegers in Flammen standen, koppelte der 64-Jährige gedankenschnell die Sattelzugmaschine vom Auflieger ab, um so ein mögliches Übergreifen des Brandes auf das Zugfahrzeug zu verhindern.

Den am Brandort eintreffenden Einsatzkräften der Feuerwehr Bad Hersfeld gelang es glücklicherweise, den Brand zügig unter Kontrolle zu bringen und so ein vollständiges Ausbrennen des Aufliegers zu verhindern.

Der entstandene Sachschaden am Auflieger und der Fahrbahnoberfläche beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 55.000 Euro.

Aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung war die BAB 4 kurzzeitig voll gesperrt. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurde der Verkehr in Richtung Osten gegen 9.30 Uhr einspurig freigegeben. Für die Dauer der Bergungsarbeiten kommt es vermutlich bis in die Mittagsstunden zu Einschränkungen.

(Marc Leipold)

